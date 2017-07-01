Счетная палата уличила СПбГУ в растрате 550 млн руб.

Счетная палата заявила, что Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) в 2016 году «неэффективно» потратил 553,5 млн руб., выделенных государством. Об этом говорится в пресс-релизе Счетной палаты на официальном сайте.



В распоряжении утверждается, что университет потратил 175,8 млн руб. на разработку проектной документации пяти объектов капитального ремонта, строительно-монтажные работы по которым не предусмотрены в ближайшие годы. При этом по двум из пяти объектов на разработанную документацию отсутствуют положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».



На 377,8 млн руб. СПбГУ приобрел медицинское оборудование, «которое на момент проверки не использовалось около полутора лет, к тому же гарантийный срок его обслуживания истек в декабре 2016 года».



