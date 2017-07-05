В Петербурге произошел пожар на плавучей атомной станции «Академик Ломоносов»
В Санкт-Петербурге произошел пожар на строящейся плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов». Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет РИА Новости. Отмечается, что реакторы на станции пока не установлены.
Собеседник агентства рассказал, что площадь пожара составила 16 квадратных метров. Пострадавших нет. Тушение продолжается.
При этом «Фонтанка» пишет, что на Балтийском заводе, где проходит испытания станция, произошло короткое замыкание в помещении дизельгенераторов. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, к 14:52 он был локализован. Идет ли речь о возгорании на площадке, где достраивалась станция «Академик Ломоносов», не уточняется.