В Петербурге произошел пожар на плавучей атомной станции «Академик Ломоносов»

В Санкт-Петербурге произошел пожар на строящейся плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов». Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет РИА Новости. Отмечается, что реакторы на станции пока не установлены.





Собеседник агентства рассказал, что площадь пожара составила 16 квадратных метров. Пострадавших нет. Тушение продолжается.



