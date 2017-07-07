Арестован бывший министр строительства Калининградской области

Появились первые фигуранты в уголовном деле о хищении более 500 млн руб. при строительстве в Калининграде футбольного стадиона «Арена Балтика» к чемпионату мира по футболу 2018 года. Суд санкционировал арест бывшего министра строительства Калининградской области Амира Кушхова, заместителя главы регионального управления капитального строительства Сергея Трибунского и заместителя гендиректора компании «Глобалэлектросервис» Хачима Эристова.





По данным “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено калининградскими правоохранительными органами еще в августе 2014 года. К тому времени выигравшее аукцион на подготовку площадки на острове Октябрьский под строительство стадиона «Арена Балтика» к ЧМ-2018 ОАО «Глобалэлектросервис» уже практически завершило земляные работы. В частности, для укрепления слабых грунтов было отсыпано почти 1,6 млн кубометров песка. А в сентябре 2014 года Амир Кушхов и Сергей Трибунский приняли эти работы у компании Хачима Эристова. Якобы именно тогда ОЭБиПК УМВД России по городу Калининграду и получил первые сигналы о том, что на строительстве объекта совершаются махинации со стройматериалами. По данным “Ъ”, речь шла о том, что одна из фирм субподрядчиков поставляла на площадку под будущий стадион песок, якобы не соответствующий техническому заданию. Это подтвердила и проведенная экспертиза. В итоге предполагаемые мошенники, по подсчетам следствия, заработали на этом более 500 млн руб.





Впрочем, сами строители с этим были категорически не согласны. По словам представителей «Глобалэлектросервиса», песок субподрядчик поставлял качественный, но на болотистой местности, где строится стадион, он очень быстро начал менять свою структуру. Отметим, что господа Кушхов, Трибунский и Эристов в то время проходили по делу в качестве свидетелей, а само расследование довольно быстро угасло.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уволил Амира Кушхова ещё в декабре прошлого года. Увольнение могло быть связано со срывом сроков строительства арены. Как раз за месяц до увольнения чиновники разных рангов получили дисциплинарные взыскания за то, что не укладывались в сроки исполнения федеральной целевой программы развития области.





По словам защитника, после обыска в квартире Амира Кушхова его самого доставили в следственный департамент МВД, где допрашивали до 9 часов вечера. Адвокат Хамирзов добавил, что его клиент отрицает причастность к каким-либо хищениям, заявляя, что «надо быть безумцем, чтобы заниматься криминалом на находящемся под микроскопом объекте, где каждый шаг контролируется десятками проверяющих».



