Зенитная пушка в парке Архангельска излучала радиацию

Зенитная пушка времен Второй мировой войны простояла в сквере Победы в Архангельске четыре года, прежде чем исследователь-энтузиаст обнаружил, что она излучает радиацию.





Открытие сделал местный житель Дмитрий Сурин, который отправился на прогулку по городу с дозиметром, чтобы измерить радиационный фон городских памятников. Отвечая на вопрос Би-би-си о причинах его поступка, Дмитрий сослался на банальный интерес.



В ходе "проверки" выяснилось, что радиационный фон около пушки превышен в 150 раз, говорит Дмитрий. Он поделился своими результатами в группе в социальной сети "Вконтакте" "Жесть Поморья".





"Лично я не думаю, что фон от этих деталей был чересчур уж смертельный. Скорее всего, фонила не сама пушка, а ее отдельные элементы, которые забыли снять, - пояснил Дмитрий в интервью Би-би-си. - Жаль, что за те четыре года, пока она стояла, по ней столько детей ползало".



Обнаружив пушку с повышенным радиационным фоном, Дмитрий тут же позвонил в МЧС России. "Меня восприняли серьезно. Собрали группу, приехали через полчаса. Потом подтянулись остальные ведомства. К полуночи пушку увезли", - говорит он.



