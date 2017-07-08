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Зенитная пушка в парке Архангельска излучала радиацию
8.07.2017
Зенитная пушка времен Второй мировой войны простояла в сквере Победы в Архангельске четыре года, прежде чем исследователь-энтузиаст обнаружил, что она излучает радиацию.

Открытие сделал местный житель Дмитрий Сурин, который отправился на прогулку по городу с дозиметром, чтобы измерить радиационный фон городских памятников. Отвечая на вопрос Би-би-си о причинах его поступка, Дмитрий сослался на банальный интерес.

В ходе "проверки" выяснилось, что радиационный фон около пушки превышен в 150 раз, говорит Дмитрий. Он поделился своими результатами в группе в социальной сети "Вконтакте" "Жесть Поморья".

"Лично я не думаю, что фон от этих деталей был чересчур уж смертельный. Скорее всего, фонила не сама пушка, а ее отдельные элементы, которые забыли снять, - пояснил Дмитрий в интервью Би-би-си. - Жаль, что за те четыре года, пока она стояла, по ней столько детей ползало".

Обнаружив пушку с повышенным радиационным фоном, Дмитрий тут же позвонил в МЧС России. "Меня восприняли серьезно. Собрали группу, приехали через полчаса. Потом подтянулись остальные ведомства. К полуночи пушку увезли", - говорит он.

В настоящее время следователи проводят проверку, а сама пушка вывезена на базу МЧС за пределами города. Администрация Архангельска сообщила, что приобрела орудие в 2013 году у министерства обороны, добавив, что оно прошло все необходимые проверки.

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