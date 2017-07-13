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Жители псковских деревень попросили присоединить их к Ленобласти
12.07.2017
Жители нескольких деревень Гдовского района на севере Псковской области просят псковского губернатора Андрея Турчака передать их деревни в состав Ленинградской области. Соответствующее обращение гдовичей размещено на официальном сайте главы региона.

Речь идет, в частности, о деревнях Хитово, Мельговщина, Козлов Берег, Кишкино, Доможирка, которые входят в состав Добручинской волости Гдовского района.

В обращении к губернатору указывается, что в данные деревни можно нормально добраться только через ленинградский город Сланцы, совершив крюк в 50 км. Отмечается, что в Ленобласти проложена асфальтированная дорога, которая ежегодная ремонтируется, но хороший участок трассы заканчивается на границе с Псковской областью. "Со стороны Гдова дорога практически непроезжая с "односторонним" движением. Встречным машинам не разъехаться", - говорится в обращении.

Как указывают его авторы, глава Добручинской волости Сергей Борнусов заявлял, что дорога ремонтировалась в 2016 году, однако жители деревень этого ремонта не заметили. Интересует налогоплательщиков и то, "где растворились" 2,5 млн рублей, потраченные волостью на ремонт и содержание дорог в 2017 году.

Так как местная администрация не смогла разобраться с проблемами сельчан, они решили выступить с необычным предложением: "Уважаемый Андрей Анатольевич! Просим вас рассмотреть вопрос передачи нашего заброшенного угла в состав Ленинградской области. Мы имеем право ходить и ездить по дорогам. Чтобы к нам могла проехать скорая помощь, пожарная машина, рейсовый и школьный автобус", - говорится в письме за подписью примерно пяти десятков жителей деревень, которые готовы организовать в регионе референдум на эту тему.

Как сообщает "МК-Псков", инициативу гдовичей уже прокомментировал глава Добручинской волости Борнусов, отметив, что сам не прочь войти в состав Ленинградской области, но это незаконно.

"У нас много всяких людей, кто-то хочет в Ленобласть. Я тоже хочу в Ленинградскую область. Вообще, если можно, я бы ближе к Московской области хотел бы. Я думаю, что это незаконно, ведь территориально все разделено", - заявил Борсунов. При этом, по его мнению, за отделение агитируют дачники, которые сами живут в Ленобласти, а на лето приезжают в гдовские деревни.

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