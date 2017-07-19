Экс-глава ГУ МВД по СЗФО получил семь лет тюрьмы

Бывший главы ГУ МВД Северо-Западного федерального округа Виталий Быков приговорен к семи годам колонии по делу о премиях размером до 750 тыс. руб. после расформирования управления, передает «Интерфакс».





«Признать В. Быкова виновным и назначить совокупное наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 400 тыс. руб.», — постановила судья Анжелика Морозова.



По решению суда Быков был лишен звания генерал-майора полиции. Остальные фигуранты дела также были признаны виновными в инкриминируемых преступлениях.





Ранее сообщалось, что суд арестовал счета экс-главы ГУ МВД по СЗФО по делу о «золотых парашютах».





В соответствии с доказательствами, представленными прокуратурой, общая сумма «золотых парашютов» составила 19 млн руб. Подобные действия были квалифицированы по ст. 160 УК России «Присвоение» и ст. 292 УК России «Служебный подлог».