Экс-глава ГУ МВД по СЗФО получил семь лет тюрьмы

Бывший главы ГУ МВД Северо-Западного федерального округа Виталий Быков приговорен к семи годам колонии по делу о премиях размером до 750 тыс. руб. после расформирования управления, передает «Интерфакс».
«Признать В. Быкова виновным и назначить совокупное наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 400 тыс. руб.», — постановила судья Анжелика Морозова.
По решению суда Быков был лишен звания генерал-майора полиции. Остальные фигуранты дела также были признаны виновными в инкриминируемых преступлениях.
Ранее сообщалось, что суд арестовал счета экс-главы ГУ МВД по СЗФО по делу о «золотых парашютах».
В соответствии с доказательствами, представленными прокуратурой, общая сумма «золотых парашютов» составила 19 млн руб. Подобные действия были квалифицированы по ст. 160 УК России «Присвоение» и ст. 292 УК России «Служебный подлог».
По второму эпизоду данного дела Быков обвинялся в распределении 20 служебных квартир общей стоимостью 100 млн руб.