Трассу Москва — Санкт-Петербург размыло лмвнями

В Новгородской области возле деревни Зайцево ливни привели к разрушению насыпи и частичному обрушению дорожного полотна на трассе Москва — Санкт-Петербург (М10). Об этом в понедельник, 17 июля, передает «Интерфакс».





По словам корреспондента агентства, работники дорожных служб забросали камнями и покрышками образовавшиеся «овраги» шириной несколько метров и глубиной один метр, но из-за сильных дождей они продолжают увеличиваться.





Фиксировавший повреждения специалист пояснил, что в настоящий момент нет угрозы для следующих по трассе автомобилей. Полноценные ремонтные работы на поврежденном участке дороги начнутся во вторник.



