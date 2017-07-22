Попросившие у Путина горячую воду мурманчане получили ее на несколько минут

Жители дома на Кольском проспекте в Мурманске, обратившиеся к президенту России Владимиру Путину с призывом помочь в решении проблемы с отсутствием горячей воды, получили ее на 20 минут.





Один из местных жителей рассказал агентству, что горячая вода появилась в доме 20 июля. «Около 20 минут шла, потом перестала. Видимо, это у местных властей сил хватило [на такое время]. Надеемся, что Путин все-таки нам поможет», — заявил он.





В начале недели жители дома №6 на Кольском проспекте вывесили из окна плакат «Путин помоги! Уже год нет горячей воды!». Власти и полиция потребовали у них снять транспарант. После этого прокуратура начала проверку по факту неоказания коммунальных услуг в течение продолжительного времени.



