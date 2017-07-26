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Бывший владелец банка ВЕФК объявлен в федеральный розыск
26.07.2017
Бывший владелец банка ВЕФК Александр Гительсон объявлен главным следственным управлением Следственного комитета по Санкт-Петербургу в федеральный розыск. Соответствующее решение было принято после того, как он не пришел к следователю для предъявления обвинения в хищении более 20 миллиардов рублей.

Встреча со следователем должна была состоятся 11 июля. По версии следствия, Гительсон с марта 2007 года по октябрь 2008 года, занимая должность директора ВЕФК, похитил из банка более 20 миллиардов рублей под предлогом предоставления кредитов подконтрольным себе компаниям.

Следователи полагают, что Гительсон действовал совместно со своим заместителем Иваном Бибиновым. В отношении Бибинова проводилось отдельное расследование. В мае 2015 года его осудили на четыре года условно с испытательным сроком на пять лет.

Обвинение в данном преступлении уже предъявлялось Гительсону ранее, однако после этого он скрылся от следствия в Австрии, а позже был выдан России для привлечения к ответственности по другому уголовному делу.

Гительсон ранее был осужден по двум уголовным делам: за мошенничество, растрату и присвоение около 1,8 миллиарда рублей из бюджета Ленинградской области, а также по делу о хищении средств депутата Музыкаева. Совокупное наказание, назначенное двумя приговорами судов по этим делам, составило пять лет и 2два месяца. Гительсон вышел на свободу 19 мая 2017 года.

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