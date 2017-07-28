В петербургском метро ввели досмотр, как в аэропортах

С 23 июля на четырех станциях метро в Петербурге действуют усиленные меры безопасности, сравнимые с принятыми в аэропортах. На станциях тщательно досматривают каждого пассажира, на которого среагировала рамка металлоискателя. Это спровоцировало огромные очереди перед станциями; по словам начальника метрополитена Владимира Гарюгина, если распространить практику на все станции, вовремя не смогут уехать 90% пассажиров. При этом четыре станции в Петербурге — единственные по всей стране буквально и неукоснительно соблюдают постановление правительства, принятое после теракта 3 апреля.





Претензии к безопасности петербургского метро появились сразу же после теракта 3 апреля 2017 года. СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении старшего инспектора службы контроля метрополитена Константина Ипполитова. По данным следствия, это он пропустил предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова на станцию «Академическая». «Фонтанка» сообщала, что, когда Джалилов заходил в метро, один из инспекторов службы играл в игру в своем телефоне.





Метрополитен усилил меры безопасности сразу после теракта: например, рамки металлоискателей были переведены в режим, когда они реагируют на металл звуком (ранее рамки работали в беззвучном режиме).





В начале мая 2017 года прокуратура признала метро небезопасным и потребовала возбудить уголовное дело против руководства метрополитена и комитета по транспорту. Среди прочего прокуратура выяснила, что необходимого для безопасности оборудования нет на 44 из 67 станций метро, а на некоторых станциях камеры видеонаблюдения неисправны или украдены.





18 июля стало известно, что Ространснадзор признал все станции петербургского метро не соответствующими требованиям безопасности. По словам Владимира Гарюгина, ведомство вынесло 35 постановлений о привлечении метрополитена к ответственности за нарушение норм безопасности. По каждому из них назначен штраф в 50 тысяч рублей. По данным «Фонтанки», в небезопасности станций ведомства убедились опытным путем: в течение месяца на разные станции спокойно проходил полицейский или прокурор в штатском — с условным взрывным устройством. На станции «Площадь Александра Невского» муляж бомбы был беспрепятственно установлен на путях.





По итогам проверки Ространснадзор счел профнепригодной службу контроля в метро. Метрополитен оспорил это решение и взыскания в суде. Пока известно о результатах рассмотрения только одного из дел: Ленинский районный суд Петербурга встал на сторону Ространснадзора.





В ответ метрополитен ввел жесткие меры досмотра на четырех станциях. 23 июля метро ужесточило меры безопасности на станциях «Спасская» и «Звенигородская» — они находятся в историческом центре города. 25 июля новые правила заработали на «Крестовском острове» и «Электросиле» — они находятся за пределами центра. Меры безопасности на четырех станциях сравнимы с теми, что применяются в аэропортах: инспекторы подробно досматривают всех, на кого среагировала рамка металлоискателя. При этом пассажиры должны заранее выложить на стойку в зоне досмотра мобильные телефоны, ключи и другие металлические предметы.





Новые меры досмотра спровоцировали давку и огромные очереди за пределами станций. Иногда в этих очередях стоит до ста человек, а в вестибюлях станций возникает давка. Из-за нее станции время от времени закрывали совсем.



