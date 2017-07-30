Путин принял парад ВМФ на Неве

Около десяти часов воскресного утра на Заячьем острове приземлился правительственный вертолет. Верховного главнокомандующего России Владимира Путина, а также министра обороны Сергея Шойгу, встретил главком ВМФ Владимир Королев.





В сопровождении военачальников президент поднялся на борт катера, который взял курс к стоящему на Неве большому десантному кораблю «Минск», а далее – к малому противолодочному кораблю «Уренгой». Одновременный залп салютной пушки ознаменовал начало первого в истории Петербурга масштабного морского парада с привлечением авиации.





После прохода парадного строя из двух десятков боевых кораблей президентский катер пришвартовался к причалу на Адмиралтейской набережной. На Сенатской площади Владимир Путин произнес поздравительную речь, после чего по Неве прошли малые ракетные и противолодочные корабли. Специально для парада были разведены четыре моста.





Сразу после парада на Неве в Средней гавани Кронштадта начался проход более громоздких кораблей, которые из-за своих размеров не смогли принять участие в параде на Неве. Особого внимания заслуживали ракетный крейсер «Петр Великий» и атомный подводный «Дмитрий Донской» – самая большая лодка в мире, прибывшая в Петербург с Северного флота с баллистическими ракетами «Булава».





Всего в торжественном смотре было задействовано 90 больших и малых боевых кораблей, морского парада такого уровня в городе еще не было. Участвовали все флоты и Каспийская флотилия, Тихоокеанский был представлен авиацией, которая завершит парад в Петербурге.





Также впервые Северная столица приняла китайскую военную делегацию. Фрегат «Юньчен» и эсминец «Хэйфэйла прошли в парадном строю российских кораблей в Кронштадте.