Путин не приехал почтить память Собчака

10 августа в Санкт-Петербурге прошли памятные мероприятия в связи с 80-летием со дня рождения первого мэра города Анатолия Собчака, скончавшегося в 2000 году.



Утром родные и близкие Собчака возложили цветы и венки к его могиле на Никольском кладбище в Александро-Невской лавре, а позднее состоялась официальная церемония у памятника градоначальнику на Васильевском острове. На ней присутствовали вдова Собчака Людмила Нарусова и их дочь Ксения Собчак, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров, которые возложили к монументу венки и цветы, передает "Интерфакс".





Президент Владимир Путин не почтил своим присутствием памятные мероприятия в честь своего бывшего шефа, в администрации которого он фактически начал свою политическую карьеру в начале 1990-х. Цветы от имени Путина к памятнику Собчаку принес полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.





При этом днем ранее Путин на встрече с Полтавченко в Сочи осведомился у него насчет подготовки Петербурга к памятной дате, отмечает "Фонтанка". "Его родственники не настаивали на каких-то серьезных и больших торжествах, - ответил губернатор. - Но, естественно, город своего первого мэра помнит".



