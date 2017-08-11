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Путин не приехал почтить память Собчака
11.08.2017
10 августа в Санкт-Петербурге прошли памятные мероприятия в связи с 80-летием со дня рождения первого мэра города Анатолия Собчака, скончавшегося в 2000 году.

Утром родные и близкие Собчака возложили цветы и венки к его могиле на Никольском кладбище в Александро-Невской лавре, а позднее состоялась официальная церемония у памятника градоначальнику на Васильевском острове. На ней присутствовали вдова Собчака Людмила Нарусова и их дочь Ксения Собчак, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров, которые возложили к монументу венки и цветы, передает "Интерфакс".

Президент Владимир Путин не почтил своим присутствием памятные мероприятия в честь своего бывшего шефа, в администрации которого он фактически начал свою политическую карьеру в начале 1990-х. Цветы от имени Путина к памятнику Собчаку принес полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

При этом днем ранее Путин на встрече с Полтавченко в Сочи осведомился у него насчет подготовки Петербурга к памятной дате, отмечает "Фонтанка". "Его родственники не настаивали на каких-то серьезных и больших торжествах, - ответил губернатор. - Но, естественно, город своего первого мэра помнит".

В феврале 2015 года Путин лично принимал участие в памятных мероприятиях в Петербурге по случаю 15-й годовщины смерти Собчака. Осенью 2013 года Путин сказал, что Собчак мог спокойно выиграть президентские выборы в 1990-е годы.

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