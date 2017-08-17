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Псковские власти извинились за доклад о снижении зарплат медикам
16.08.2017
Администрация Псковской области наложит дисциплинарное взыскание на председателя регионального комитета по здравоохранению и фармации Игоря Потапова, который ранее заявил о возможном снижении зарплат медицинским работникам.

Ранее "Псковское агентство информации" сообщило, что губернатор Андрей Турчак, выслушав доклад Потапова, накануне заявил, что готов нарушить приказ Минтруда, который якобы может привести к снижению зарплат медработников.

Потапов заявил на заседании администрации, что в положение об оплате труда работников медицинских организаций Псковской области внесены изменения. Чиновник, слова которого приводит  "Псковская лента новостей", пояснил, что постановление разработано в целях обеспечения соответствия положения об оплате труда медработников приказу Минтруда РФ об отнесении отдельных должностей к квалификационным уровням профессиональных групп.

В результате оклады фельдшеров и лаборантов могут снизиться на сумму от 500 до 800 рублей, а оклады врачей вырастут на 600-900 рублей, заявил глава комитета.

"Вы думайте, что говорите", - резко отреагировал на доклад подчиненного Андрей Турчак. "Там, где произойдет увеличение, пусть оно происходит. А там, где по приказу Минтруда планируется уменьшение, оно должно быть компенсировано. Если надо пойти на нарушение приказа Минтруда, мы на него пойдем", - сказал губернатор, поручив Потапову подготовить письмо на имя министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина о корректировке приказа.

Однако позже выяснилось, что произошла досадная ошибка, и в итоге псковские власти поспешили заявить, что доклад был представлен Потаповым "некорректно". Между тем Минтруд России во вторник пояснил, что упомянутым приказом утверждены лишь профессионально-квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников.

Как отметили в ведомстве, согласно ст. 144 Трудового кодекса РФ, системы оплаты труда в госучреждениях субъектов и муниципальных учреждениях устанавливаются, в частности, органами местного самоуправления региона.​ Зарплата работников включает тарифные ставки, оклады, доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера, а также премии. Данный приказ, отметили в Минтруде, не ограничивает субъекты РФ в возможности увеличения оплаты труда медработников.

"Заявление представителей власти Псковской области о том, что выполнение положений федерального законодательства может привести к снижению оплаты труда некоторых категорий работников, по меньшей мере удивительно и свидетельствует о недостаточных компетенциях в этом вопросе", - говорилось в сообщении пресс-службы Минтруда, поступившем в "Интерфакс" в среду.

"Минтруд России сожалеет о некомпетентности руководителя региона и готов помочь коллегам разобраться в трудовом законодательстве Российской Федерации", - подытожили в федеральном ведомстве.

В Псковской области заявления министерства оперативно приняли во внимание. Официальные извинения ведомству от имени администрации за некорректную информацию принесла первый заместитель губернатора Вера Емельянова. "К Игорю Ивановичу (Потапову) будет применено дисциплинарное взыскание", - заверила она.

В сообщении псковских властей также отмечалось, что "руководством страны перед всеми регионами, министерствами и ведомствами поставлена задача, что любые изменения в уровне зарплаты работников бюджетной сферы должны быть направлены исключительно в сторону повышения уровня их благосостояния".

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