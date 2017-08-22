Полтавченко запретил проводить митинги на Марсовом поле

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление, согласно которому Марсово поле исключается из перечня городских гайд-парков, сообщает ТАСС. Это означает, что теперь там больше нельзя организовывать митинги и другие массовые мероприятия без предварительного согласования с властями.



В документе, опубликованном на официальном интернет-портале Смольного, отмечается, что соответствующие поправки вносятся в связи с "многочисленными обращениями общественных и других некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга", а также органов местного самоуправления.





Издание "Фонтанка" отмечает, что документ об исключении Марсова поля из перечня гайд-парков был подписан 17 августа - спустя пять дней после митинга гей-активистов, закончившегося нападением на участников мероприятия и присутствовавших там журналистов со стороны хулиганов.





Идея введения запрета на проведение на Марсовом поле массовых мероприятий без согласования с властями начала активно обсуждаться еще в июне после антикоррупционной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Соответствующая инициатива была озвучена Общественным советом при региональном управлении МВД.





Вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов, комментируя эту информацию, заверял, что вероятность исключения Марсова поля из списка гайд-парков минимальна. "Не зря мы в свое время принимали решение о том, что должно быть место в центре, где можно проводить митинги без согласования в уведомительном порядке", - утверждал чиновник.





Отметим, что в Петербурге запрещено проводить массовые акции на Дворцовой площади, Исаакиевской площади и Невском проспекте, а также вблизи зданий органов власти и некоторых других учреждений. Марсово поле получило статус гайд-парка в 2012 году, а позже подобные места появились в Удельном, Полюстровском, Южно-Приморском парках и саду 30-летия Октября. Г айд-парками в спальных районах практически никто не пользуется, тогда как в центре города каждый год проходило около 50 митингов.



