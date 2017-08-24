В Ленобласти начались "похоронные войны"

В Тосненском районе Ленинградской области полицейские задержали водителя иномарки, подозреваемого в стрельбе из ружья по грузовику ритуальной компании. Машина, стоявшая в тот момент на кладбище, загорелась.





У 47-летнего подозреваемого изъяты охотничье ружье ИЖ, два десятка патронов и видеорегистратор, сообщает 47news.

Расследование началось после того, как 21 августа около 17:00 в тосненскую полицию обратился 27-летний шофер грузовика ЗИЛ. Автомобиль принадлежит фирме по оказанию ритуальных услуг на кладбище города Никольское.





По словам водителя, незадолго до этого на погост приехал автомобиль Volkswagen. Из него вышел мужчина, достал из багажника ружье и шесть раз выстрелил по кабине ЗИЛа. Машина загорелась.





Мотивы нападения устанавливаются. Возможно, речь идет об очередной "похоронной войне".





За последние месяцы ритуальные службы Ленинградской области неоднократно упоминались в криминальной хронике. Буквально неделю назад, 16 августа, спецназ задержал 55-летнего муниципального депутата Кузьмоловского поселения Всеволожского района Марата Багаутдинова, который по совместительству является директором компании "Камея-Ритуал". Эта фирма до февраля 2017 года управляла Кузьмоловским кладбищем. Сотрудники "Камеи" предлагали местным жителям "бронировать" место на кладбище, выплачивая за "бронь" по 50 тысяч рублей. А за сами похороны впоследствии клиенты платили еще до 150 тысяч рублей.





Когда управление кладбищем передали муниципальным властям, началась "похоронная война". В течение двух недель охранники, нанятые руководством "Камеи", "оказывали психологическое давление на муниципальных служащих и похоронные процессии".





Между тем власти отменили "бронь" могильных мест по прежним договоренностям. В итоге более 20 человек, заплативших по 50 тысяч рублей за место на кладбище, обратились в правоохранительные органы, а следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.



