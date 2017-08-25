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Литва строит забор на границе с Калининградом
24.08.2017
Литва строит пограничный забор стоимостью в 3,6 млн евро (3,2 млн фунтов) два метра высотой по обе стороны от пограничного пункта Рамонишкяй, стоящего напротив колючей проволоки, протянутой русскими пять лет назад, - рассказывает журналист. - Оппозиционные политики осудили этот шаг как пустую трату денег. "Это глупо, - сказал Эугениюс Гентвилас, лидер "Либерального движения" в литовском парламенте. - Чего мы можем избежать? Танков? Конечно, нет". Эту точку зрения разделяют местные жители, не слишком надеющиеся на сопротивление на границе".

"Эймутис Мисюнас, литовский министр внутренних дел, сказал The Guradian, что главная цель забора - предотвращение контрабанды алкоголя и табака, а также нелегального пересечения границы, однако признал, что это еще не все", - передает Боффи.

"У меня есть вторая причина, все знают, - сказал Мисюнас. - Эстония обвинила Россию в похищении офицера разведки, и мы в Литве не хотим, чтобы это случалось с литовскими офицерами. Это как красная черта для России".

"Россия ответила в манере, уже знакомой наблюдателям Кремля - со смесью насмешки и негодования", - говорится в статье. "В Калининградской области есть кирпичный завод, и предположили, что нам могут понадобиться кирпичи [с этого завода] для нашего забора, - невозмутимо сообщил Мисюнас. - Но мы извинились. Этот забор мы будем строить без кирпичей. Обычно мы строим мосты между странами, но в этом случае возводим заборы". Он улыбнулся. "Мы не воюем с Россией, мы не хотим воевать с Россией. У нас есть этот сосед, мы знаем, как жить с этим соседом, и живем".

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