Литва строит забор на границе с Калининградом

Литва строит пограничный забор стоимостью в 3,6 млн евро (3,2 млн фунтов) два метра высотой по обе стороны от пограничного пункта Рамонишкяй, стоящего напротив колючей проволоки, протянутой русскими пять лет назад, - рассказывает журналист. - Оппозиционные политики осудили этот шаг как пустую трату денег. "Это глупо, - сказал Эугениюс Гентвилас, лидер "Либерального движения" в литовском парламенте. - Чего мы можем избежать? Танков? Конечно, нет". Эту точку зрения разделяют местные жители, не слишком надеющиеся на сопротивление на границе".





"Эймутис Мисюнас, литовский министр внутренних дел, сказал The Guradian, что главная цель забора - предотвращение контрабанды алкоголя и табака, а также нелегального пересечения границы, однако признал, что это еще не все", - передает Боффи.





"У меня есть вторая причина, все знают, - сказал Мисюнас. - Эстония обвинила Россию в похищении офицера разведки, и мы в Литве не хотим, чтобы это случалось с литовскими офицерами. Это как красная черта для России".



