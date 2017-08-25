Мурманскому блогеру грозят убийством за расследование деятельности Ковтун

Известный мурманский блогер Александр Серебряников рассказал, что ему поступают серьезные угрозы после публикации его нового журналистского расследования о семье главы региона Марины Ковтун. "Обещают либо убить, либо подкинуть наркотики", - сообщил он "Новой газете".





23 августа Серебряников опубликовал на своем сайте Bloger51 очередной разоблачительный материал о деятельности нынешнего губернатора Мурманской области. В публикации сообщалось, что Ковтун, которая помогает нескольким крупным компаниям минимизировать налоговые отчисления в областной бюджет, взамен получает дорогостоящие подарки и высокооплачиваемые должности для своих детей.





Так, согласно обнаруженным Серебряниковым документам, 23 июня Ковтун подписала соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ООО "Газпром-геологоразведка", а спустя две недели ее 24-летний сын Александр Ковтун получил предложение стать менеджером в этой компании.





Упомянутое соглашение подразумевает деятельное участие региональных властей в привлечении средств для софинансирования инвестиционных проектов и фактически означает, что компания подпадает под действие закона о господдержке инвестиционной деятельности на территории области. Это означает возможность сокращения финансовой нагрузки.





предыдущим местом работы отпрыска губернатора была компания СУЭК, где молодой человек работал до конца 2016 года, как раз тогда, когда его мать продвигала идею перевода области на угольные котельные, отмечает "Новая". СУЭК также является собственником 50% Мурманского морского торгового порта, через который открытым способом переваливает собственный уголь. С тех пор как порт полностью превратился в перевалочную базу угля, в Мурманске нередко выпадает черный снег, однако многочисленные проверки не находят в этом вины СУЭК.





Дочь и тезка главы области Марина Ковтун трудоустроилась в "Роснефть", ставшую при губернаторстве ее матери поставщиком основных объемов мазута в регион. В нефтяной гигант Ковтун-младщая перешла из Кольской ГМК - дочерней компании "Норникеля", где Ковтун-старшая работала до губернаторства.



