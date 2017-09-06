На "Зенит-арену" просят еще 400 млн. рублей

Дополнительная потребность комитета по строительству Петербурга на подготовку к чемпионату мира по футболу в 2018 году составляет около 400 млн рублей, пишет «Росбалт» со ссылкой на главу комитета Сергея Морозова.



«Сюда в том числе включены вопросы выноса Медиацентра с пространства, которое требуется для размещения выкатного поля, демонтаж и монтаж нового сооружения. Мы этот вопрос проработали, он предварительно осмечен. Месторасположение медиацентра должно измениться, он будет перенесен в сторону двухуровневой парковки. Даже если клубу придется менять газон перед чемпионатом мира, все равно его лучше содержать в естественных условиях. Сейчас мы ждем мнения специалистов FIFA и оргкомитета чемпионата о целесообразности замены газона, на них и будем опираться. Совещание с министерством спорта назначено на следующей неделе», — сообщил Морозов.



Глава комитета уточнил, что окончательное решение о переносе Медиацентра до чемпионата мира пока не принято, просчитана лишь возможная стоимость этого процесса.



По словам чиновника, в сумму дополнительной потребности комитета также заложены деньги на эксплуатацию и охрану уже созданных к чемпионату мира сооружений, которые не были заложены в проект бюджета.