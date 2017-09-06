|
У нового советника Полтавченко нашли судимость
5.09.2017
Официальная биография, пишут в телеграм-канале, сообщает о том, что Шейкин — успешный предприниматель в прошлом, активно «сочувствует» системе. Но оказалось, на его скромной и безупречной биографии есть и темные пятна.
«В 2004 году Красносельский районный суд вынес приговор: Шейкин был признан виновным в даче взятки сотруднику ОБЭП. В тексте приговора очень смешная сумма – 1500 рублей. Эти деньги Шейкин хотел заплатить, чтобы в отношении него не возбуждали административное дело за ведение бизнеса без лицензии», – пишет ИА «Ротонда».
Сведения о своей судимости он не указал, но когда обнаружилась правда то снялся с выборов в петербургский ЗакС самостоятельно.
Но в 2009 году он задолжал 50 млн рублей другому бизнесмену. Тогда он подал встречный иск, заявив, что не имеет средств для раздачи долгов и находится в тяжелом материальном положении. В 2010 году попытался переписать на свою жену, бывшую гражданку Грузии, все имущество, чтобы избежать его ареста. ИА Ротонда сообщает, что супруга Шейкина является падчерицей местного вора в законе. В 2015 году у Шейкина снова был суд по неисполнению договора займа.
«Когда с предпринимательством совсем не задалось, смог устроиться в управделами президента, и понеслась карьера чиновника. В общем, хороший советник у Полтавченко, а главное прекрасно подходит на роль главы ручной молодёжи», – заключают в блоге
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
|
|
|
|
|
Миллиардеры, митрополиты, федеральные и региональные чиновники, ректоры — кого только не объединяет любовь к Финскому заливу и возможность построить на побережье роскошные виллы и жилые дома. По данным Росреестра, в 2009 году компания "Северо-Запад Инвест" арендовала 154 га в Сестрорецке, Лисьем Носу, Зеленогорске. В декабре 2016 года компания заключила с властями соглашение, предполагающее жилищное строительство на данных участках. Долгое время "Северо-Запад Инвест" ассоциировался с богатейшим россиянином по версии Forbes — акционером "Новатэка" и "Сибура" Леонидом Михельсоном. Но весной прошлого года он вышел из проекта. Теперь единоличным владельцем офшора, владеющего наибольшей долей компании, стал ректор Санкт— Петербургского горного университета, научный руководитель Владимира Путина и совладелец "Фосагро" Владимир Литвиненко.
|
|
|
|
|
|
Архив Ленправды
Темы дня
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Дайджест федеральных СМИ
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993