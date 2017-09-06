У нового советника Полтавченко нашли судимость Официальная биография, пишут в телеграм-канале, сообщает о том, что Шейкин — успешный предприниматель в прошлом, активно «сочувствует» системе. Но оказалось, на его скромной и безупречной биографии есть и темные пятна.



«В 2004 году Красносельский районный суд вынес приговор: Шейкин был признан виновным в даче взятки сотруднику ОБЭП. В тексте приговора очень смешная сумма – 1500 рублей. Эти деньги Шейкин хотел заплатить, чтобы в отношении него не возбуждали административное дело за ведение бизнеса без лицензии», – пишет ИА «Ротонда».



Сведения о своей судимости он не указал, но когда обнаружилась правда то снялся с выборов в петербургский ЗакС самостоятельно.



Но в 2009 году он задолжал 50 млн рублей другому бизнесмену. Тогда он подал встречный иск, заявив, что не имеет средств для раздачи долгов и находится в тяжелом материальном положении. В 2010 году попытался переписать на свою жену, бывшую гражданку Грузии, все имущество, чтобы избежать его ареста. ИА Ротонда сообщает, что супруга Шейкина является падчерицей местного вора в законе. В 2015 году у Шейкина снова был суд по неисполнению договора займа.



«Когда с предпринимательством совсем не задалось, смог устроиться в управделами президента, и понеслась карьера чиновника. В общем, хороший советник у Полтавченко, а главное прекрасно подходит на роль главы ручной молодёжи», – заключают в блоге

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