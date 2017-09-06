В Мурманской области ФСБ задержана банда с химоружием

В Мурманской области сотрудниками ФСБ задержана банда, владевшая ампулами с боевым отравляющим веществом, сообщает 4 сентября пресс-служба регионального управления ФСБ.





Преступная группа из троих жителей Мурманска и обладала 15 единицами огнестрельного и холодного оружия, элементами взрывного устройства, более чем 600 патронов и ампулами, внутри которых может находиться боевое отравляющее вещество.



Следователи пытаются установить, каким образом задержанные получили весь этот арсенал и как планировали его применять.



