В Мурманской области ФСБ задержана банда с химоружием

В Мурманской области сотрудниками ФСБ задержана банда, владевшая ампулами с боевым отравляющим веществом, сообщает 4 сентября пресс-служба регионального управления ФСБ.
Преступная группа из троих жителей Мурманска и обладала 15 единицами огнестрельного и холодного оружия, элементами взрывного устройства, более чем 600 патронов и ампулами, внутри которых может находиться боевое отравляющее вещество.
Следователи пытаются установить, каким образом задержанные получили весь этот арсенал и как планировали его применять.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».