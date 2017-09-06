В Новгороде суд не стал снимать с выборов врио главы региона Никитина

Новгородский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении иска о снятии с предвыборной гонки временно исполняющего обязанности главы региона Андрея Никитина. С соответствующим заявлением обращался его соперник на выборах депутат Госдумы РФ от ЛДПР Антон Морозов, сообщила пресс-служба облсуда.





Представители истца обосновали своё требование тем, что А.Никитин, по их мнению, нарушает избирательное законодательство, публикуя не оплаченные из избирательного фонда материалы о его деятельности. В свою очередь представители А.Никитина заявили, что опубликованные материалы не являются агитацией, поскольку информируют о деятельности врио главы региона.





«Выслушав мнения сторон, суд решил в удовлетворении административного искового заявления отказать», — говорится в сообщении пресс-службы облсуда.



