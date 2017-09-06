Аэропорт Пулково продали катарским шейхам

Документы о продаже суверенному фонду Катара Qatar Investment Authority (QIA) четверти акций управляющей компании петербургского аэропорта Пулково подписаны. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума, передает «Интерфакс».





«Мы продаем 24,99% аэропорта “Пулково”. Сделка подписана, но <…> комиссия по иностранным инвестициям <…> должна одобрить вхождение Катара в эту сделку, и мы ждем», – отметил он.





По словам Костина, заседании комиссии должно состояться в сентябре. «В принципе, мои предварительные контакты и с руководством правительства, и с членами комиссии показывают, что вроде бы решение должно быть положительным. Но бог его знает – никогда не говори заранее», – добавил он.





Управляет Пулково консорциум «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), его материнской структурой является компания Thalita Trading. 31 июля международный аэропортовый оператор Fraport сообщил, что продал QIA 10% своих акций Thalita Trading. В сообщении отмечалось, что катарский фонд планирует увеличить свой пакет до 24,99%, и другие партнеры консорциума согласились реализовать часть своих долей в ВВСС.





Другими участниками ВВСС являются «ВТБ Капитал» (с долей 57,5%) и греческая Copelouzos Group (7%). Как писал 1 августа «Коммерсантъ», Copelouzos Group согласилась продать свой пакет полностью; в группе ВТБ отказались комментировать сделку.



