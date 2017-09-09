Миллиардера Михальченко будут судить в Кингисеппе

О завершении дела Михальченко было известно еще в конце июля, Генпрокуратуре оставалось утвердить обвинительное заключение и направить материалы в суд. Однако надзор взял длительную паузу, и 17 августа, одновременно с подписью под обвинительным, было составлено ходатайство в Верховный суд об изменении подсудности. 6 сентября просьба была рассмотрена.





Кингисеппский суд по умолчанию должен был рассматривать дело Михальченко – в соответствии со статьей 32 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) подсудность определена местом совершения предполагаемого преступления. По версии обвинения, через порт «Усть-Луга» ввозились контрабандным способом элитные спиртные напитки для ресторанов бизнесмена. Их маскировали под дешевые стройматериалы.



Однако Генпрокуратура сочла необходимым спросить мнение Верховного суда.





По мнению надзора, причина кроется в коррумпированных связях фигурантов. Михальченко, например, в представлении прокуроров курирует власть. Коревский, работавший в экономической полиции ГУ МВД Петербурга и области на начальствующих должностях, имеет влияние в криминальных структурах Северо-Запада.





Просьбу Генпрокуратура подкрепила показаниями уже осужденного по этому делу Анатолия Киндзерского, заключившего сделку со следствием (его приговорили условно там же, в Кингисеппе). Он выступил лично. Рассказал судьям о поступающих угрозах и опасении за свою жизнь. Отметил, что на сегодняшнее заседание его везли в автомобиле с мигалкой и ему было в столице спокойно. Сигнальный эскорт объясним тем, что в отношении Киндзерского применены меры государственной защиты.



