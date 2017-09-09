Миллиардера Михальченко будут судить в Кингисеппе

О завершении дела Михальченко было известно еще в конце июля, Генпрокуратуре оставалось утвердить обвинительное заключение и направить материалы в суд. Однако надзор взял длительную паузу, и 17 августа, одновременно с подписью под обвинительным, было составлено ходатайство в Верховный суд об изменении подсудности. 6 сентября просьба была рассмотрена.
Кингисеппский суд по умолчанию должен был рассматривать дело Михальченко – в соответствии со статьей 32 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) подсудность определена местом совершения предполагаемого преступления. По версии обвинения, через порт «Усть-Луга» ввозились контрабандным способом элитные спиртные напитки для ресторанов бизнесмена. Их маскировали под дешевые стройматериалы.
Однако Генпрокуратура сочла необходимым спросить мнение Верховного суда.
По мнению надзора, причина кроется в коррумпированных связях фигурантов. Михальченко, например, в представлении прокуроров курирует власть. Коревский, работавший в экономической полиции ГУ МВД Петербурга и области на начальствующих должностях, имеет влияние в криминальных структурах Северо-Запада.
Просьбу Генпрокуратура подкрепила показаниями уже осужденного по этому делу Анатолия Киндзерского, заключившего сделку со следствием (его приговорили условно там же, в Кингисеппе). Он выступил лично. Рассказал судьям о поступающих угрозах и опасении за свою жизнь. Отметил, что на сегодняшнее заседание его везли в автомобиле с мигалкой и ему было в столице спокойно. Сигнальный эскорт объясним тем, что в отношении Киндзерского применены меры государственной защиты.
ВС посчитал, что Киндзерскому госзащиту обеспечат в провинции не хуже, чем в столице. Доказательств подкупности и пристрастности Кингисеппского горсуда, решила высшая инстанция, не представлено. Хотя ФСБ привезла на заседание справку-меморандум с грифом «совершенно секретно». Для ее изучения слушателей вывели из зала, а с участников процесса взяли подписку о неразглашении. Но это не помогло. Дело миллиардера Михальченко будет рассмотрено в суде Кингисеппа.