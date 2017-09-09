В подвалах Эрматажа при пожаре пострадали кошки

В подвале Эрмитажа около полудня загорелась комната в подвале. Для тушения задействовали почти 40 машин и 120 пожарных. Причина возгорания пока неизвестна. Предполагается, что это мог быть как непотушенный окурок, так и самовозгорание проводки.





По данным издания «Фонтанка.ру», в результате задымления в Эрмитаже погибли четыре музейных кота. Отмечается, что одно животное удалось спасти пожарным. Всего в Эрмитаже от 50 до 70 защитников от мышей.





После пожара, который тушили в главном музее страны 8 сентября, четверо эрмитажных котов находятся в больнице, точных данных о судьбе остальных нет, сообщили в Эрмитаже.





Как рассказала ветеринар, постоянно наблюдающая эрмитажных котов, Анна Кондратьева, животные поступили с сильной интоксикацией. Сейчас они находятся в отделении интенсивной терапии: их обеспечили кислородным концентратором и делают необходимые инъекции. Состояние всех четверых врачи оценивают как тяжёлое, но больше всего опасений вызывает жизнь кошки Дуси.





По всей видимости, именно её откачивали пожарные у Зимнего дворца. Делали это с помощью кислородной маски, которая хоть и не предназначена для животных, но, как пояснила Кондратьева, подошла и для кошачьей мордочки.





«Лежит, только глаза открывает, когда трогаешь её», – рассказала ветврач о состоянии Дуси, отметив, что обычно это очень бодрая кошка.

По словам Кондратьевой, остальные хвостатые сотрудники Эрмитажа успели выбежать из задымленного подвала. Она добавила, что сотрудники музея и пожарные осмотрели место и вынесли всех пострадавших, но в помещении было темно. Впрочем, ей сведений о погибших не поступало.



