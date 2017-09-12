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Алиханов победил на выборах главы Калининградской области
11.09.2017
Врио калининградского губернатора тридцатилетний Антон Алиханов («Единая Россия»), победив на выборах главы региона в единый день голосования, стал самым молодым руководителем субъекта в России.

Алиханов набрал 81,06% голосов по итогам подсчета 100% протоколов.

Представитель ЛДПР Евгений Мишин набрал 5,48% голосов, член КПРФ Игорь Ревин получил 8,89% голосов, представитель экологической партии «Зеленые» Екатерина Тимофеева набрала 2,53%.

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