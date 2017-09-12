Парфенчиков избран главой Карелии

Артур Парфенчиков избран главой Республики Карелия в ходе голосования, состоявшегося 10 сентября 2017 года. По данным на официальном сайте ЦИК Карелии на 06:13 11 сентября, врио главы Карелии получил 61,34% голосов (95 822 избирателя).





Ближе всех к кандидату от «Единой России» смогла подобраться представитель «Справедливой России» Ирина Петеляева с 18,05% (28 203 избирателя). За коммуниста (КПРФ) Евгения Ульянова отдали свои голоса 12,13% избирателей (18 942 человека). Замыкает список Евгений Беседный из ЛДПР — 5,68% (8877 голосов).



Явка на выборах главы Карелии составила всего 29,23% от общего числа избирателей республики.



Активность населения на выборах оказалась ожидаемо невысокой. Более того, это один из худших результатов из всех 16 регионов-участников единого дня голосования 10 сентября. Активнее всего голосовали избиратели Калевальского района — более 37% участников выборов. Меньше всего на выборы пришло жителей Сегежского района — около 24%.



Окончательные итоги выборов главы Карелии 2017 года подведёт председатель ЦИК республики Алексей Бахилин на пресс-конференции в 13:00 11 сентября.



