Никитин победил на выборах губернатора Новгородской области

Официально облизбирком не назвал пока имя победителя на выборах губернатора Новгородской области, но в результате подсчета голосов избирателей можно сказать, что победа досталась Андрею Никитину - стороннику партии "Единая Россия".





На 1 час ночи было обработано 98% бюллетеней. Лидером по итогам выборов являлся Андрей Никитин, который набрал более 67,99% голосов от пришедших на избирательные участки. Отметим, что явка на этих выборах составила 27%. Это на 10% ниже, чем на октябрьских выборах губернатора в 2012 году.





Соперниками Андрея Никитина были Ольга Ефимова, Антон Морозов, Николай Захаров, Михаил Панов.





По итогам обработки 100% протоколов на втором месте после Никитина находится Ольга Ефимова (кандидат от КПРФ), набравшая 16,17%, на третьем — Антон Морозов (кандидат от ЛДПР), который получил 7,54% голосов, четвертое место занял Михаил Панов (кандидат от «Справедливой России»), набравший 4,09% голосов, на пятом месте Николай Захаров (кандидат от «Патриотов России»), который получил 1,71% голосов.





Серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было.



