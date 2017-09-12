В Коми на выборы пришло рекордно малое количество избирателей

В минувшее воскресенье, 10 сентября, в Республике Коми прошел единый день голосования. Жители региона определяли депутатский состав органов местного самоуправления. Свою гражданскую позицию на выборах выразили 4173 избирателя. По информации Избиркома, эта цифра составляет всего 12,2% граждан, прикрепленных к избирательным округам, по которым прошли выборы.





На 52 депутатских кресла претендовали 139 кандидатов. 19 из них выдвинули себя сами, 120 участвовали в выборах от политических партий. Как сообщили в Избиркоме, 49 кандидатов выдвинула «Единая Россия», 44 - ЛДПР, 18 - «Справедливая Россия», 8 - КПРФ, одного - «Партия дела».





Предварительный подсчет голосов Избирком уже провел. По итогам голосования удалось распределить 51 депутатский мандат. Наибольшее количество голосов набрали пять кандидатов-самовыдвиженцев и 46 претендентов от политических партий. В числе последних оказались 40 депутатов от «Единой России», 4 кандидата от «Справедливой России» и 2 представителя ЛДПР.



