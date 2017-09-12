В подавляющем большинстве округов на выборах в Череповце победили единороссы

О результатах выборов в Череповецкую городскую Думу сегодня на оперативном совещании в мэрии рассказала заместитель мэра Маргарита Полунина.





По окончательным данным ТИК на сегодняшнее утро, в 25 из 26 избирательных округов победили представители политической партии «Единая Россия». В округе № 18, где единороссы не выставляли кандидатов, победила самовыдвиженец Любовь Царева. Она набрала 56% голосов.





Лучший результат среди единороссов показал заместитель директора по социальным вопросам фанерно-мебельного комбината Сергей Денисов — 77,51% голосов. Хуже всех голосовали за директора автоколонны № 1456 Сергея Орлова, у него 44,99% голосов.





«Хочу поблагодарить всех череповчан, которые пришли на выборы, — сказала и. о. мэра города Елена Авдеева. — Результаты дают основания полагать, что работа кандидатов дала соответствующий результат. Вряд ли результаты выборов можно оспорить, оснований в них сомневаться нет. Нам предстоит выстроить работу с новым депутатским корпусом, уверена, что это получится».



