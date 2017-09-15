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ФСБ пришла с обысками к проектировщику «Лахта-центра»
14.09.2017
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски в компании ​Renaissance Construction в Санкт-Петербурге по делу о нарушении валютного законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что уголовное дело заведено по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ). Собеседник добавил, что компанию подозревают в незаконном выводе более 100 млрд руб. за рубеж.

Компания Renaissance Construction входит в турецкий холдинг Ronesans, занимающийся строительством зданий по всему миру. Она является генподрядчиком строительства многофункционального общественно-делового центра «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, сдача которого намечена на 2018 год. Также среди крупнейших проектов компании — небоскреб «Эволюция» в бизнес-комплексе «Москва-Сити».

В июле «Деловой Петербург» со ссылкой на гендиректора «Лахта-центра» Елену Илюхину писал, что Renaissance Construction может стать генподрядчиком строительства второй очереди центра. В беседе с изданием она отмечала, что с компанией ведутся переговоры, но контракт пока не подписан.

В марте 2016 года Renaissance Construction выиграла конкурс на строительство нового пассажирского терминала В в северном терминальном комплексе Шереметьево и подземные пассажирский и багажный тоннели, соединяющие северную и южную зоны аэропорта.

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