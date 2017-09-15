Сын Ротенберга построит в Карелии ледовую арену

Администрация Карелии в пятницу объявила о выборе проекта спортивно-концертного комплекса (СКК) «Карелия-арена». Разработкой проектной документации займется московский холдинг «Спортконцепт», инвестором будет московское ООО «Фан дженерэйшн» (гендиректор Владимир Кедринский), сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики. Ранее компания-проектант развивала магазины спортивной атрибутики Hockey Club. Нынешнее строительство планируется начать в 2018 году, инвестиции, по данным администрации, составят 1 млрд рублей.





По данным республиканского министерства по делам молодежи, физкультуре и спорту, площадь СКК составит 15 тыс кв. м, там можно будет проводить хоккейные матчи и соревнования международного уровня по фигурному катанию, шорт-треку, другим видам спорта, а также концерты, выставки и форумы. Вместимость будет варьироваться от 3 тыс до 5 тыс зрителей в зависимости от функции.





То, что именно «Спортконцепт» выбран для проектирования и строительства СКК «Карелия-арена», подтвердил гендиректор «Спортконцепта» Эдуард Синельников. Но договор с администрацией пока не подписан, сообщил он «Ведомостям».

На базе «Карелия-арены» планируется создание профессионального хоккейного клуба для участия в чемпионатах ВХЛ и МХЛ, предполагается дальнейшее совместное использование с хоккейным клубом СКА.





Холдинг «Спортконцепт» занимается организацией спортивных мероприятий, дистрибуцией спортивных брендов, обслуживанием ледовых арен, лицензированием и спонсорством, сказано на сайте компании. По данным ЕГРЮЛ, до конца 2016 года единственным владельцем ООО «Спортконцепт» был Роман Ротенберг, вице-президент ХК СКА, первый вице-президент Федерации хоккея. В конце 2016 года у компании сменился собственник: теперь 100% ее долей у ООО «УК «Апрель инвестиции», управляющего ЗПИФ «Фонд развития российского спорта». Ротенберг входит в список лиц и компаний, подпавших под санкции США из-за событий на Украине в 2014 году.





По данным «СПАРК-Интер­факса», ООО «Фан дженерэйшн» (до 2009 года – «Онэксим-девелопмент») принадлежит кипрской Integro Holdings Ltd. Компания зарегистрирована по адресу: Тверской бульвар, 13, стр. 1, там же, где группа «Онэксим», ООО «Ё-авто», благотворительный фонд культурных инициатив Михаила Прохорова. Гендиректор компании Кедринский до 2008 года работал заместителем гендиректора «Норникеля». В 2015 году выручка компании составила 15 тыс рублей, чистая прибыль – 50,9 млн рублей. В 2016 году при аналогичной выручке убыток составил 9,8 млн рублей. По данным Мосгосстройнадзора, ООО «Фан дженерэйшн» – инвестор киноконцертного зала «Москва-сити».



