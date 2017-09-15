Новым символом стадиона «Зенита» станет баклан

Директор по связям с общественностью «Зенита» Жанна Дембо на конференции Baltic Weekend 2017 заявила, что символом «Санкт-Петербург Арены» на Крестовском острове станет баклан, сообщают «Ведомости». По ее словам, на стадионе появятся указатели-бакланы и ростовая кукла-баклан.





22 июля 2017 года во время матча второго тура чемпионата России между «Зенитом» и казанским «Рубином» (2:1) на стадионе протекла крыша — тогда ее закрыли, чтобы защитить зрителей от дождя. После матча вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что морские птицы бакланы портят светоотражающую пленку на крыше стадиона «мощными клювами».



