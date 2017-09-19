Путин прибыл в Ленинградскую область на учения "Запад-2017"

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 18 сентября, как и ожидалось, прибыл на Лужский полигон в Ленинградской области для наблюдения за одним из этапов совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017". Ранее в Кремле объясняли, что эта поездка представляет собой обычную практику и никак не связана с высказывавшимися опасениями западных лидеров по поводу масштаба маневров. Звучали и предположения, что визит на учения стоит рассматривать как часть все еще не объявленной предвыборной кампании Путина.





По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, если позволят погодные условия, верховный главнокомандующий осмотрит на Лужском полигоне современные и перспективные образцы вооружения и военной техники, сообщает ТАСС. Затем Путин с командного пункта понаблюдает за ходом сегодняшней фазы учений. При этом давать президенту необходимые пояснения и делать доклады будут военачальники во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.





Как отмечает Reuters, Путин в прошлом часто появлялся на подобных мероприятиях, используя их "для укрепления среди россиян своего образа надежного защитника национальных интересов страны на мировой арене". В настоящее же время ожидается, что 64-летний лидер может объявить о своем намерении участвовать в грядущих президентских выборах для избрания на четвертый срок.





В Кремле еще в конце прошлой недели анонсировали участие Путина в учениях "Запад-2017". Тогда Песков назвал провокационной "волну нагнетания страстей" вокруг маневров. "Все производится в строгом соответствии с международным правом и соответствующими правилами", - заверил глава президентской пресс-службы.





В преддверии и на фоне старта учений "Запад-2017" российская сторона неоднократно выступала с разъяснениями, что маневры имеют абсолютно мирный и оборонительный характер. Замминистра обороны России Александр Фомин призвал не воспринимать их название как цель маневров. "Слово "Запад" не должно восприниматься в широком, политическим смысле как географический термин, включающий страны Запада, Евросоюза или членов НАТО. "Запад" означает запад России и Белоруссию, которая находится еще западнее", - пояснил он немецким журналистам.





С аналогичными заявлением выступали и в Белоруссии. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев назвал ажиотаж непонятным, поскольку крупные учения в регионе проходят регулярно.





Кроме того, в Минобороны опровергали звучавшие на Западе предположения о возможном сознательном занижении численности участников учений. Представитель ведомства Игорь Конашенков назвал "взятыми потолка" слова министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен о том, что в маневрах якобы примут участие более 100 тысяч военнослужащих.