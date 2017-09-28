Правительство Коми ликвидирует заполярные поселки

Глава Коми Сергей Гапликов представил в Москве план развития Воркутинского района. Инициатива предполагает ликвидацию целого ряда населенных пунктов.





22 сентября в Москве прошло заседание президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики. В числе прочих на мероприятии выступил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Губернатор представил комиссии проект «Управляемое сжатие», целью которого является комплексное преобразование Воркуты.





Не секрет, что основными проблемами заполярного города являются отсутствие благоприятной для проживания городской среды, большое количество неиспользуемых объектов промышленного назначения и целые кварталы пустующих жилых домов. Для моногорода характерна чрезмерная растянутость инфраструктурной сети, которая, к тому же, используется после оттока населения в 90-е совершенно нерациональным образом.





Проект «Управляемое сжатие» правительство Коми запустило в мае этого года. Прежде всего он предусматривает ликвидацию ряда практически необитаемых населенных пунктов под Воркутой, а также нескольких микрорайонов, расположенных на периферии муниципалитета.



