Недалеко от Хельсинки нашли тысячелетний меч викинга

Захоронение с несколькими ценными артефактами эпохи викингов обнаружил любитель истории в 90 км от Хельсинки.





Могила с предметами, относящимися к поздней эпохе викингов, была найдена в общине Лоппи на частном участке: ее обнаружил владелец земли. О находке меча и других ценных артефактов во вторник, 26 сентября, объявило Национальное бюро памятников древности, которое провело раскопки на местности, сообщает Yle.





Ценные находки будут выставлены в Национальном музее Хельсинки в следующем году. Найденные в могиле кости исследуют, чтобы определить их возраст, а также пол погребенного.



