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Лениградская Правда
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Недалеко от Хельсинки нашли тысячелетний меч викинга
28.09.2017
Захоронение с несколькими ценными артефактами эпохи викингов обнаружил любитель истории в 90 км от Хельсинки.

Могила с предметами, относящимися к поздней эпохе викингов, была найдена в общине Лоппи на частном участке: ее обнаружил владелец земли. О находке меча и других ценных артефактов во вторник, 26 сентября, объявило Национальное бюро памятников древности, которое провело раскопки на местности, сообщает Yle.

Ценные находки будут выставлены в Национальном музее Хельсинки в следующем году. Найденные в могиле кости исследуют, чтобы определить их возраст, а также пол погребенного.

Как пояснила профессор археологии Хельсинкского университета Анна Вессман, такие захоронения характерны для поздней эпохи викингов, мигрировавших по территориям Финляндии, Эстонии, Латвии и российской Карелии.

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