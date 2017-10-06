Турчак стал основным кандидатом на пост секретаря генсовета «Единой России»

О том, что новым секретарем генсовета «Единой России» может стать губернатор Псковской области Андрей Турчак, РБК рассказали два источника, близких к Кремлю. Турчак — наиболее вероятная кандидатура на один из ключевых постов в партии власти. Один из источников отметил, что есть и другие кандидаты на этот пост, но именно у Турчака наибольшие шансы стать главой генсовета.





Чтобы стать секретарем генсовета «Единой России», Турчаку придется покинуть губернаторский пост. Это может произойти в самое ближайшее время.





В настоящее время секретарем генсовета «Единой России» является Сергей Неверов, но, как ранее сообщал РБК, он покинет свой пост, чтобы занять должность лидера думской фракции партии власти. Эта позиция стала вакантной после назначения прежнего главы фракции Владимира Васильева и.о. главы Дагестана.





Согласно уставу «Единой России», секретарем генсовета может стать только член этого органа. Турчак членом генсовета не является. Однако устав позволяет назначить временно исполняющим обязанности секретаря генсовета в случае, если прежний глава досрочно покинул свой пост. При этом в документе не оговаривается, что врио главы генсовета обязательно должен быть членом этого органа. Соответственно, врио можно назначить члена партии, который в генсовет не входит. Впоследствии для того, чтобы временно исполняющий обязанности стал полноправным секретарем, необходимо избрание его в состав генсовета на партийном съезде. Ближайший съезд «Единой России» запланирован на конец декабря.



