В Калининградской области угнали два ракетных катера

Военно-морской флот России списал суда и продал их частной компании для утилизации.



Из акватории гавани в городе Балтийске пропали сразу два боевых ракетных катера. Как сообщает телеграм-канал Mash, Минобороны РФ продало списанные катера для их утилизации местному предприятию. Однако прежде чем корабли были отправлены под нож, их пришвартовали в местной гавани - темной ночью катера украли.





В пресс-службе Западного военного округа от комментариев отказались, сославшись на то, что катера были списаны и к военному ведомству уже никакого отношения не имеют.





- Перед списанием с катеров было снято все боевое вооружение, и ценность они представляют только в качестве металлолома, - добавили в пресс-службе.





В полицию по факту пропажи ракетных катеров обратился директор предприятия. Правоохранительные органы организовали проверку. В Западном линейном управлении МВД России на транспорте никаких подробностей не сообщили.



