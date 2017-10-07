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Мэр Вологды стал врио губернатора Новосибирской области
6.10.2017
Мэр Вологды Андрей Травников назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

Владимир Городецкий, занимавший пост новосибирского губернатора, написал заявление об отставке по собственному желанию.

Накануне, 5 октября, Травников сообщил на своей странице в сети Facebook, что приехал в Москву, чтобы принять участие в энергетическом форуме. В августе 2017 года в интервью «РБК-Вологда» он говорил, что при решении о выборе места работы исходит из принципа, что жить надо там, где интересно работать.

«Сегодня руководитель зачастую выбирает не место, где интересно жить, а где интересно работать. Вот и я свое решение принимал по такому же принципу», — сказал тогда Травников, объясняя согласие занять пост мэра Вологды.

Андрей Травников родился в 1971 году в городе Череповец Вологодской области. В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности «электропривод и автоматика», позднее прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Травников в свое время руководил крупными подразделениями компании «Северсталь», работал первым заместителем мэра Череповца и был первым заместителем губернатора. До избрания главой Вологды в 2016 году господин Травников работал замполпреда в Северно-Западном федеральном округе.

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