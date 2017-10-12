Губернатор Псковской области Турчак ушел в отставку

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака.





Сообщается, что Турчак покинул пост по собственному желанию.





Врио главы региона назначен Михаил Ведерников.





Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака и.о. секретаря генсовета «Единой России», лидером которой является премьер. Об этом сообщает РИА «Новости».





«В соответствии с уставом, я сейчас вас назначаю исполняющим обязанности секретаря генерального совета, а впоследствии вашу кандидатуру рассмотрит съезд партии», — сказал Медведев во время встречи с Турчаком.