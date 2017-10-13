Новый глава Псковской области оказался уголовником

В 2005 году Ведерников являлся депутатом муниципального собрания Выборгского района и, по данным следствия, которые приводило, в частности, РИА «Новости», был задержан 20 сентября по возбужденному делу по статье 126 УК РФ — о похищении человека.





Ведерников и его брат Николай, как писали СМИ, «на автозаправке в Выборге под угрозой применения насилия принудили гражданина Дмитрия Заиграева сесть в автомобиль БМВ, принадлежащий Михаилу Ведерникову, и вывезли его в лесной массив возле Выборга».





Там они, по версии следствия, «причинили Заиграеву телесные повреждения, квалифицируемые как легкий вред здоровью».

Целью этих действий, как тогда сообщала прокуратура, являлось вымогательство 600 долларов и трех микроавтобусов, причем оба брата были задержаны при получении денег.



