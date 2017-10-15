Вологодский разработчик игр обогнал по доходам Angry Birds

Две российские компании — вологодский разработчик мобильных игр Playrix и интернет-холдинг Mail.Ru Group — попали в десятку европейских паблишеров (издателей мобильных приложений) с наиболее высокими доходами, свидетельствует рейтинг международной аналитической компании App Annie за август 2017 года.





Playrix оказался лидером среди паблишеров, штаб-квартира которых находится в Европе, а также получил наибольший суммарный доход от игр, опубликованных в магазинах приложений Google Play и App Store. Таким образом, вологодская компания обогнала финскую Rovio (разработчик популярной игры Angry Birds), французскую медиакомпанию Vivendi (в портфель входят активы игровых компаний Gameloft и Activision Blizzard) и Spotify, развивающую однои​менный музыкальный сервис.





В мировом рейтинге за август Playrix находится на 11-м месте. Для сравнения: по итогам 2016 года разработчик был лишь на 32-й позиции по доходам в мире, оказавшись единственной российской компанией, попавшей в топ-52 App Annie.





В основном это происходит за счет успеха таких игр разработчика, как Fishdom: Deep Dive и Township, а также Gardenscape — с момента его запуска в середине 2016 года. Август 2017 года стал для компании месяцем с самым высоким доходом от магазинов приложений в ее истории.





Playrix — компания — разработчик популярных компьютерных и мобильных игр, основанная в 2004 году Игорем и Дмитрием Бухманами. В числе их разработок — игры Homescapes, Gardenscapes, Fishdom и Township, в которые, по данным компании, ежедневно играют более 10 млн человек. Все эти приложения бесплатные, пользователь платит лишь за дополнительные функции, осуществляя внутриигровые покупки.



