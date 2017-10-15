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Вологодский разработчик игр обогнал по доходам Angry Birds
14.10.2017
Две российские компании — вологодский разработчик мобильных игр Playrix и интернет-холдинг Mail.Ru Group — попали в десятку европейских паблишеров (издателей мобильных приложений) с наиболее высокими доходами, свидетельствует рейтинг международной аналитической компании App Annie за август 2017 года.

Playrix оказался лидером среди паблишеров, штаб-квартира которых находится в Европе, а также получил наибольший суммарный доход от игр, опубликованных в магазинах приложений Google Play и App Store. Таким образом, вологодская компания обогнала финскую Rovio (разработчик популярной игры Angry Birds), французскую медиакомпанию Vivendi (в портфель входят активы игровых компаний Gameloft и Activision Blizzard) и Spotify, развивающую однои​менный музыкальный сервис.

В мировом рейтинге за август Playrix находится на 11-м месте. Для сравнения: по итогам 2016 года разработчик был лишь на 32-й позиции по доходам в мире, оказавшись единственной российской компанией, попавшей в топ-52 App Annie.

В основном это происходит за счет успеха таких игр разработчика, как Fishdom: Deep Dive и Township, а также Gardenscape — с момента его запуска в середине 2016 года. Август 2017 года стал для компании месяцем с самым высоким доходом от магазинов приложений в ее истории.

Playrix — компания — разработчик популярных компьютерных и мобильных игр, основанная в 2004 году Игорем и Дмитрием Бухманами. В числе их разработок — игры Homescapes, Gardenscapes, Fishdom и Township, в которые, по данным компании, ежедневно играют более 10 млн человек. Все эти приложения бесплатные, пользователь платит лишь за дополнительные функции, осуществляя внутриигровые покупки.

По заявлению компании, на нее работают более 600 сотрудников из 95 городов России и СНГ, половина из них — удаленно. По данным СПАРК, выручка ООО «Плейрикс», зарегистрированного в Вологде, в 2016 году составила 495,4 млн руб., чистая прибыль — 41,8 млн руб.

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