Жителям Калининграда посоветовали покинуть город на время ЧМ-2018

Глава Калининграда Александр Ярошук призвал горожан уехать из города на время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, а оставшимся проявить гостеприимство и не бить прибывающих туристов.



"Одна из четырех игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70-100 тысяч туристов. Все, конечно, на стадион не попадут. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах. И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу", - приводит "Интерфакс" заявление Ярошука в эфире местной радиостанции.





По его словам, футбольные фанаты будут сидеть в пабах, и градус отношений между ними может быть высоким. "Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам - подскажите, пообщайтесь", - попросил мэр.





Он также отметил, что власти города договариваются с работодателями о предоставлении калининградцам выходных на дни проведения матчей. По словам мэра, город в это время будет переполнен, а движение в нем очень сильно затруднено и практически запрещено, кроме челноков, которые будут перевозить болельщиков.



