ФСБ задержала экс-замгубернатора Мурманской области

Сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-губернатора Мурманской области Игоря Бабенко по подозрению в хищении бюджетных средств. Задержание проводилось оперативниками из Москвы. Региональные сотрудники ФСБ к операции не привлекались.





Как сообщает FlashNord со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, Бабенко этапирован в Москву, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.





Как сообщалось, 2 октября губернатор Мурманской области Марина Ковтун приняла отставку И.Бабенко по собственному желанию после скандальных публикаций в СМИ об их причастности к растрате благотворительных средств.





Ранее сообщалось, что сайт «Блогер51» опубликовал расследование, в котором обвинил М.Ковтун в многомиллионных тратах на собственные нужды денег, которые собираются под видом благотворительности.





В статье утверждалось, что практически сразу с прихода М.Ковтун к власти и появления И.Бабенко в правительстве был составлен перечень «основных финансово крепких коммерческих предприятий Мурманской области», которые выделяли деньги на благотворительность.





Ранее по делу о хищении средств, выделяемых на нужды регионального правительства, были задержаны руководители ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» Эдуард Никрашевский и Георгий Благодельский.





Недавно жена Георгия Благодельского опубликовала «черную» бухгалтерию замгубернатора - тайный расход бюджетных средств, которые он вёл с 2012 года. Кроме того, супруга Благодельского написала жалобу на следствие и прокуратуру Мурманской области, которые, по её словам, не желают в полном объёме вскрывать эти факты и привлекать всех лиц, причастных к их растрате.









Так, некая компания ООО «АСТ-Мурманск» получала постоянно контракты на проведение различных мероприятий, в том числе, форумов. А потом, согласно опубликованным документам, закупала принадлежности для рыбалки. В общей сложности, рыбалка вышла на полмиллиона рублей. Или вот на ИП «Бессонов» значится 72 000 на автотраспортное обеспечение по официальной бухгалтерии, а по неофициальной - деньги были пущены на эколоты, зарядники для губернатора и оплату дизайнеру за проект центрального подъезда. И таких примеров там свыше 160...





На прошлой неделе адвокат Благодельского попал на приём к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрикину, который уголовное дело изъял и взял на контроль. Результатом этой встречи, как считает адвокат, и стало задержание Игоря Бабенко.





«Самое гнусное в этой всей истории – тратились бюджетные деньги, которые, в том числе, собирались на помощь ветеранам, детям, а шли на рыбалку и эколохоты для губернатора и её замов», - рассказал СеверПост адвокат Благодельского Валерий Стадник.



