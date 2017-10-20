Карелия признала нехватку денег на майские указы Путина

Министерство финансов Карелии первым из российских регионов публично признало нехватку денег в республике на выполнение майских указов президента России Владимира Путина, а именно на повышение зарплат бюджетникам в 2017 году.





В связи с такой бедственной плачевной ситуацией руководство Карелии обратилось за помощью к государственной казне в лице Минфина России.



