Авторитетный бизнесмен Барсуков вернулся в Петербург

20 октября, осужденный за рейдерские захваты и организацию убийства Владимир Барсуков (Кумарин) был этапирован из столичного СИЗО «Матросская тишина» в изолятор № 3 ФСИН России на Шпалерной улице (неформально его называют внутренней тюрьмой ФСБ).





В настоящее время в Петербурге готовится к рассмотрению третье уголовное дело против Барсукова – о создании преступного сообщества. На 25 октября в Куйбышевском суде назначено предварительное слушание.





В «Матросской тишине» Барсуков провел десять лет. Его задержали в Петербурге 22 августа 2007-го и под предлогом обеспечения безопасности увезли в столицу. Там же в формате выездных заседаний прошли два предыдущих процесса, которые в 2009 и 2016 годах закончились обвинительными приговорами. Сидеть по ним 61-летнему Барсукову осталось 22 года.





По третьему делу, кроме «ночного губернатора», будут судить еще восемь человек, в том числе ближайшего соратника Вячеслава Дрокова. Его тоже не стали держать в Москве и отправили в исправительную колонию в Форносово Тосненского района. Большинство фигурантов привлечены за покушение на мошенничество. Серия эпизодов датирована 2005 – 2006 годами, когда в Петербурге были совершены попытки рейдерского захвата крупнейших заводов, бизнес-центров, ресторанов.

Символично, что нынешнее дело Барсукова передано в Куйбышевский суд 22 августа 2017-го – в десятилетний юбилей задержания.



