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Авторитетный бизнесмен Барсуков вернулся в Петербург
20.10.2017
20 октября, осужденный за рейдерские захваты и организацию убийства Владимир Барсуков (Кумарин) был этапирован из столичного СИЗО «Матросская тишина» в изолятор № 3 ФСИН России на Шпалерной улице (неформально его называют внутренней тюрьмой ФСБ).

В настоящее время в Петербурге готовится к рассмотрению третье уголовное дело против Барсукова – о создании преступного сообщества. На 25 октября в Куйбышевском суде назначено предварительное слушание.

В «Матросской тишине» Барсуков провел десять лет. Его задержали в Петербурге 22 августа 2007-го и под предлогом обеспечения безопасности увезли в столицу. Там же в формате выездных заседаний прошли два предыдущих процесса, которые в 2009 и 2016 годах закончились обвинительными приговорами. Сидеть по ним 61-летнему Барсукову осталось 22 года.

По третьему делу, кроме «ночного губернатора», будут судить еще восемь человек, в том числе ближайшего соратника Вячеслава Дрокова. Его тоже не стали держать в Москве и отправили в исправительную колонию в Форносово Тосненского района. Большинство фигурантов привлечены за покушение на мошенничество. Серия эпизодов датирована 2005 – 2006 годами, когда в Петербурге были совершены попытки рейдерского захвата крупнейших заводов, бизнес-центров, ресторанов.
Символично, что нынешнее дело Барсукова передано в Куйбышевский суд 22 августа 2017-го – в десятилетний юбилей задержания.

По одной из версий, «ночного губернатора» этапировали в Петербург и поместили под крыло ФСБ не только или не столько для участия в судебном процессе, сколько для следственных действий по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Показания на Барсукова дал его бывший товарищ Михаил Глущенко, который за свою общительность надеялся получить мягкий приговор, но был отправлен в колонию на 17 лет.

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