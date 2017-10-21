Калининградский губернатор рифмой ответил на вопрос об отмене льгот

Инцидент произошёл на брифинге после заседания регионального правительства. Во время общения с прессой губернатор Калининградской области Антон Алиханов объявил, что местные власти не будут возвращать компенсации за детский сад семьям с детьми, которые не могут подтвердить свою малообеспеченность, передаёт издание "Новый Калининград".





На вопрос, вернёт ли правительство области компенсации за детский сад, губернатор ответил отрицательно. На уточняющий вопрос о том, почему было принято такое решение, Алиханов ответил: "По кочану", а затем раздражённо попросил не развивать эту тему. Естественно, представителей СМИ такая позиция губернатора не устроила: «Это серьезный вопрос!». «Это серьезный ответ», — парировал Алиханов.Запись разговора также опубликовали местные СМИ.





— Я прошу вас больше не задавать вопрос мне по поводу этой социальной выплаты, — добавил Алиханов.



