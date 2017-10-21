Главу питерской Росмолодежи задержали за махинации

Главу питерской Росмолодежи Дмитрия Лядова задержали за махинации с бюджетными деньгами. Ранее он был полицейским-взяточником. Ему уже предъявлено обвинение. Вместе с ним в полицию забрали финансового директора организации Марину Дементьеву.





В ГСУ МВД возбудили сразу три уголовных дела. Следствие так описывает схему: Российский союз молодежи запрашивал у властей города возмещение затрат на проекты и предоставлял подложные документы об организации мероприятий.





СМИ сообщают о махинациях в проекте "Кадровая школа актива молодежных общественных организаций" и при проведении гражданско-патриотической акции по вручению паспортов 14-летним подросткам в торжественной обстановке. В первом случае РСМ запросил более 540 тысяч рублей, во втором - около 480 тысяч. "Фонтанка" указывает, что изданию не удалось найти подтверждений о том, что занятия в "Кадровой школе" проводили на самом деле.



