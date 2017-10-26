Экс-мэра Архангельска избили за его сексуальную ориентацию

Бывший мэр Архангельска Александр Донской, являющийся открытым геем, получил по голове после того, как купил хлеб в столичном магазине Германа Стерлигова. Напомним, что одиозный бизнесмен запрещает обслуживать в своих заведениях граждан с нетрадиционной сексуальной ориентацией.





Видео с инцидентом было опубликовано на Youtube. На записи, датированной 24 октября, видно, как Донской выходит из «гомофобной» лавки Стерлигова на Тверской-Ямской и говорит, что постоянно покупает здесь хлеб. В ролике он заявляет, что «кругом ложь», имея в виду, что геям все же продают продукты в «крестьянском магазине» бизнесмена.





Неожиданно монолог экс-мэра Архангельска прерывает неизвестный прохожий. Со словами «В смысле, ты гей?» мужчина набрасывается на бывшего политика с кулаками. Сопровождающие Донского мужчины отталкивают грубияна, который еще несколько раз пытается ударить Донского.





Ранее стало известно, что продавщицу, работавшую в кировском магазине Стерлигова, уволили за то, что она угостила квасом гея. «Всех последующих продавщиц, которые поддерживают эту грязную сволочь будем вышвыривать на дорогу пинком под зад!», – говорилось в записи на странице магазина.



