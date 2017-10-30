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Мэр Светлогорска уйдет в отставку после подстроенного покушения
29.10.2017
Мэр Светлогорска Александр Ковальский освободит должность после сообщения о нападении на него вооруженного злоумышленника, которое не подтвердилось, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передает РИА «Новости».

«С Александром Владимировичем мы этот вопрос обсудили. Очевидно, что в последнее время его состояние здоровья, скажем так, не позволяет ему справляться с теми обязанностями, с которыми он должен справляться. Мы с ним договорились, что в понедельник он передает заявление на увольнение в муниципальный совет депутатов», — сказал он.

По его словам, на данный момент уже выбрана кандидатура, которая будет предложена местному совету.

Ранее Ковальский сообщил местному интернет-порталу "Клопс.ру" о том, что 21 октября на него произошло вооруженное нападение: неизвестный якобы выстрелил ему в живот возле дома чиновника. Однако в полицию и в медицинское учреждение Ковальский обращаться не стал. В полиции подтвердили, что обращения от него не поступало.

Позже в ряде СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что глава района получил травму – глубокие ссадины – при падении на металлическую конструкцию на своем приусадебном участке, возможно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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