Мэр Светлогорска уйдет в отставку после подстроенного покушения

Мэр Светлогорска Александр Ковальский освободит должность после сообщения о нападении на него вооруженного злоумышленника, которое не подтвердилось, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передает РИА «Новости».





«С Александром Владимировичем мы этот вопрос обсудили. Очевидно, что в последнее время его состояние здоровья, скажем так, не позволяет ему справляться с теми обязанностями, с которыми он должен справляться. Мы с ним договорились, что в понедельник он передает заявление на увольнение в муниципальный совет депутатов», — сказал он.





По его словам, на данный момент уже выбрана кандидатура, которая будет предложена местному совету.





Ранее Ковальский сообщил местному интернет-порталу "Клопс.ру" о том, что 21 октября на него произошло вооруженное нападение: неизвестный якобы выстрелил ему в живот возле дома чиновника. Однако в полицию и в медицинское учреждение Ковальский обращаться не стал. В полиции подтвердили, что обращения от него не поступало.



