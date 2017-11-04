В Калининграде арестован главред газеты "Новые колеса"

В Калининграде Центральный районный суд санкционировал арест на два месяца, до 1 января 2018 года, депутата местной областной Думы и главного редактора газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова, который является обвиняемым по уголовному делу в рамках п. б ч.3 ст. 163 УК РФ ("вымогательство").





По версии следствия, Рудников вымогал 50 тысяч долларов у руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Виктора Леденева за прекращение публикаций о нем и возглавляемом им ведомстве, передает ТАСС.

Депутат, в свою очередь, настаивает на том, что "вся эта история с вымогательством" является провокацией. По мнению Рудникова, "требование обвинения взять его под стражу не основано на законе".





Одновременно с этим суд отправил под домашний арест до 1 января еще одного фигуранта уголовного дела - предпринимателя Александра Дацышина, который, по версии следствия, был посредником для передачи взятки.



